Ilgiorno.it - Economia circolare per la moda

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’istituzione in via sperimentale di un catalogo di servizi e attività dinei settori, tessile, arredo, beni di consumo denominato ‘’Catalogo Milano’’. La delibera firmata dall’assessora Alessia Cappello (nella foto) prevede che il Catalogo Milanosia suddiviso nelle seguenti sezioni: spazi e servizi circolari; designer e produttori circolari; piattaforme e community circolari; centri di ricerca, formazione, informazione e consulenza sulla circolarità.