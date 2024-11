Oasport.it - Dove vedere in tv la Maratona di New York 2024: orario esatto di partenza, streaming, chi parteciperà

Ladi Newsi disputerà domenica 3 novembre: come da tradizione la prima domenica dell’undicesimo mese dell’anno fa da teatro alla 42 km più prestigiosa, iconica e famosa al mondo. Lungo le strade della Grande Mela saranno impegnati circa 50.000 podisti, che coroneranno un vero e proprio sogno nella metropoli americana. Si preannuncia un vero e proprio spettacoli: la femminile scatterà alle ore 14.35 italiane, mentre gli uomini partiranno alle ore 15.05. Non ci saranno italiani di rango in questo appunto di enorme caratura tecnica e agonistica, ma il parterre internazionale sarà davvero stellare. Il grande favorito della prova riservata agli uomini è l’etiope Tamirat Tola, Campione Olimpico di Parigiche si presenterà ai nastri diper bissare il successo ottenuto dodici mesi fa.