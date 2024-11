Ilfattoquotidiano.it - Da i “no Turetta” a “Re Carlo Vampiro”, così nascono le teorie complottiste: “Mente diffidente e sfiducia nelle istituzioni” – L’intervista

“Filippoè interpretato da un attore”, “Samantha Cristoforetti è un personaggio inventato”, “ReIII d’Inghilterra è un”. Sono solo alcune tra le più inquietantidel complotto che circolano in rete. Ma comeidee del genere? E perché si diffondono e radicanofacil? “Chi abbraccia una teoria del complotto è spesso una persona che ha perso fiducia”, spiega a Ilfattoquotidiano.it Anna Ichino, docente di Filosofia teoretica dell’Università Statale di Milano. “Questascaturisce da ingiustizie e disuguaglianze. Quando le risposte non arrivano, si aprono spazi per fantasie”. Le conseguenze sono innanzitutto sociali. “Ledel complotto soddisfano un bisogno umano di certezze in un mondo complesso, sfruttando bias cognitivi, come quello della ricerca di responsabili a tutti i costi”, continua Ichino.