Bisoli "Ora quattro punti in due gare"

in due partite, contro Spezia in trasferta e Carrarese in casa, è quello che auspica Pierpaolo: "Ci metterei la firma,in più ci permetterebbero di arrivare alla sosta in una posizione di classifica più tranquilla e di poter lavorare con maggiore serenità. Possiamo perdere ma anche vincere contro tutti, vediamo cosa faremo con/QSRISULT lo Spezia". Sui giocatori disponibili: "Tutti quelli che c’erano contro la Cremonese meno Oliva che ha avuto una forte febbre. Giocheremo la terza partita in otto giorni e dovrò tenere conto di come sono stati recuperati gli sforzi". Sulla difesa fra le più battute: "Non mi era mai capitato, devo cecare degli equilibri che ancora non ho trovato. Siamo il secondo miglior attacco ma questo non ha dato i frutti sperati. È vero che al primo tiro ci fanno gol e dopo la partita cambia rispetto a come l’avevamo preparata.