Thesocialpost.it - Arrivata in Italia l’influenza australiana: “Colpisce anche il cervello”. L’allarme degli esperti

Leggi tutto su Thesocialpost.it

, causata dal virus H3N2, ha fatto il suo ingresso incon un primo caso registrato presso il Policlinico San Martino di Genova. A dare l’annuncio è Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale, che ha segnalato un quadro sintomatologico preoccupante e insolito. Secondo Bassetti, il virus non si limita a colpire polmoni e gola, come le influenze più comuni, ma si estendeal. Il primo caso e i sintomi preoccupanti Il paziente, un uomo di 76 anni, è stato ricoverato per sintomi atipici: tra questi, l’incapacità di riconoscere la moglie e l’assenza di percezione del gusto. “Il nostro paziente non riusciva nea riconoscere la moglie e ci ha riferito di non sentire il sapore del cibo quando mangiava”, ha dichiarato Bassetti ad Adnkronos Salute.