Rompipallone.it - Addio Leao, Relevo non ha dubbi sullo scambio col Barça

C’è aria di crisi tra il Milan e Rafael, il possibilecon il Barcellona: le ultime notizie riportate da ‘’ in Spagna sull’operazione Si rischia di finire per davvero ai ferri corti tra il Milan e. Fino a non molto tempo fa, nessuno avrebbe potuto immaginare una situazione del genere, ma adesso il dato di fatto è che il portoghese sta perdendo centralità tra i rossoneri e non è più indispensabile. Stanno pesando, inevitabilmente, le diverse esclusioni volute da Paulo Fonseca. Tra i due connazionali, ormai pare evidente, non c’è feeling. Non è dato sapere quanto tecnico e quanto caratteriale. Di certo, l’allenatore sta dimostrando di non farsi problemi a rinunciare a quello che è molto probabilmente il giocatore più talentuoso della rosa. In uno scenario che in casa del Diavolo sta diventando surreale.