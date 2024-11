Ilgiorno.it - A Gioia 10 anni di amore serve una nuova casa

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Diecie non sentirli. La voglia di giocare, passeggiare ed essere coccolata è quella di un cucciolo. Maha 10e la sua famiglia si trova costretta a doverla cedere. Dall’Enpa di Monza lanciano un appello speciale per questo dolcissimo meticcio taglia grande, incrocio con un pastore maremmano.è un cane socievole, in salute, educato. "È perfetto anche con persone alla prima esperienza" fanno sapere all’Enpa. Scrivere a [email protected] oppure telefonarte al numero 039.83.56.23.