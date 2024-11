X Factor 2024: il riassunto del secondo live! Ecco chi è stato eliminato! - I live di X Factor 2024 proseguono con una scoppiettante puntata con una nuova eliminazione e qualche piccolissimo momento di “tensione” tra i giudici. Un’edizione che si conferma di buon livello e che continua ad intrattenere piacevolmente. Ma veniamo al dunque. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul secondo live di X Factor 2024! Con il secondo live di X Factor 2024 si può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy, secondo artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo. Nerdpool.it - X Factor 2024: il riassunto del secondo live! Ecco chi è stato eliminato! Leggi tutto su Nerdpool.it (Nerdpool.it - venerdì 1 novembre 2024)- Idi Xproseguono con una scoppiettante puntata con una nuova eliminazione e qualche piccolissimo momento di “tensione” tra i giudici. Un’edizione che si conferma di buonllo e che continua ad intrattenere piacevolmente. Ma veniamo al dunque.tutto quello che c’è da sapere suldi X! Con ildi Xsi può dire che la gara è pienamente nel vivo: Giorgia è a suo agio come conduttrice, al tavolo dei 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono sempre affiatati e sinceri l’uno con l’altro nel confronto, soprattutto gli artisti delle quattro squadre sfoderano tutte le loro carte per poter rimanere in gara. Alla fine, però, una nuova eliminazione ha colpito Pablo Murphy,artista della squadra di Paola a lasciare il gruppo.

