.com - Webuild, accordo con Bologna Fc per riqualificazione stadio Dall’Ara

☑️Scopri di più su questa notizia 📰.com: (Adnkronos) –FC 1909 ehanno firmato undi partnership con diritto di esclusività fino al 31 dicembre 2027 per lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per la ristrutturazione ein modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction) dello. L’iniziativa è parte di un più ampio progetto in PPP (Partenariato Pubblico Privato) sviluppato dal club con il Comune di. Con il nuovo, la città si candida ad essere selezionata tra quelle che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032. (FOTOGALLERY) Forte dell’expertise mondiale del Grupponel settore stadi, il progetto, che prevede un investimento complessivo stimato in euro 200 milioni, ha l’obiettivo di ristrutturare e valorizzare le aree dello, inaugurato nel 1927, mantenendone la proprietà pubblica.