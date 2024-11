Victoria Cabello ricoverata: “Il mio anestesista si chiama Gesù” - Victoria Cabello, nota conduttrice televisiva, ha condiviso su Instagram un video pre-operatorio in cui, con la sua consueta ironia, racconta un episodio curioso: l’anestesista che l’ha assistita durante un intervento chirurgico si chiama Gesù. Nel video, Cabello scherza sulle possibili reazioni a questa coincidenza, proponendo tre opzioni: “MA ALLORA VALE TUTTOOOO“, “#viaggi pazzeschi OSPEDALE EDITION” e “DIO ESISTE“. L’intervento, come spiegato dalla stessa conduttrice, è stato necessario per trattare una vena ostruita nel massetere, una condizione non grave. Thesocialpost.it - Victoria Cabello ricoverata: “Il mio anestesista si chiama Gesù” Leggi tutto su Thesocialpost.it (Thesocialpost.it - venerdì 1 novembre 2024), nota conduttrice televisiva, ha condiviso su Instagram un video pre-operatorio in cui, con la sua consueta ironia, racconta un episodio curioso: l’che l’ha assistita durante un intervento chirurgico si. Nel video,scherza sulle possibili reazioni a questa coincidenza, proponendo tre opzioni: “MA ALLORA VALE TUTTOOOO“, “#viaggi pazzeschi OSPEDALE EDITION” e “DIO ESISTE“. L’intervento, come spiegato dalla stessa conduttrice, è stato necessario per trattare una vena ostruita nel massetere, una condizione non grave.

"Secondo voi quando mi hanno detto il nome dell'anestesista rianimatore che cosa ho pensato: a) MA ALLORA VALE TUTTOOOO b) #viaggi pazzeschi OSPEDALE EDITION c) DIO ESISTE". (ANSA) ...

L'occlusione di una vena non ferma Victoria Cabello, ricoverata in ospedale per un piccolo intervento. Con un video sui social, la conduttrice televisiva ha voluto raccontare ai fan i ...

Victoria Cabello ha raccontato ai suoi follower il momento particolare che sta attraversando con la solita ironia. La conduttrice ha pubblicato sui suoi social alcuni video pre operatori, sorprendendo ...

La sua capacità di sdrammatizzare e ironizzare anche su situazioni delicate ha conquistato il pubblico, che ha apprezzato la sua spontaneità e la sua autoironia: “Sei unica”, “la tua ironia è ...