chiosco-bar situato nel centro storico di AdranoLe indagini condotte dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, svolte nel corso di un significativo periodo, hanno Cataniatoday.it - Troppi clienti pregiudicati, un altro chiosco-bar sospeso per sette giorni Leggi tutto su Cataniatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cataniatoday.it: La polizia ha eseguito un provvedimento del questore di Catania, che ha portato alla sospensione dell'attività di un-bar situato nel centro storico di AdranoLe indagini condotte dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, svolte nel corso di un significativo periodo, hanno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cassino, circolo privato chiuso per un mese:comecon precedenti penali, chiuso un chiosco a Monte Po;tra i: la polizia chiude un locale a Legnano; MONTEROTONDO -per droga, bar chiuso;, bar chiuso dai carabinieri;tra idi un centro scommesse, scatta la chiusura temporanea; Approfondisci 🔍

Troppi pregiudicati nel chiosco di via Plebiscito: chiusura per 7 giorni

(livesicilia.it)

CATANIA – Un chiosco-bar di via Plebiscito, secondo la poliza era diventato un luogo di incontro abituale di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale. Hanno precedenti per mafia, estorsio ...

Troppi pregiudicati come clienti: chiuso un circolo privato

(tunews24.it)

dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione e di intervento da parte delle autorità preposte, così come, nel caso specifico si vuole ...

Alcolici a minorenni e troppi pregiudicati: la Polizia ha chiuso un locale del centro di Varese

(laprovinciadivarese.it)

Secondo gli investigatori, il locale sarebbe diventato il ritrovo di clienti ubriachi e molesti e di persone ... Nel locale in quel momento c’erano anche pregiudicati.

Troppi pregiudicati nel centro scommesse, i Carabinieri revocano la licenza

(98zero.com)

In particolare, grazie alla costante attività di controllo del territorio svolta dai militari dell’Arma, è stato possibile rilevare come l’agenzia fosse diventata un punto di ritrovo per soggetti ...