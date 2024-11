Dybala 7 (33’ st Shomurodov sv). Allenatore: Juric 6. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Coco 6, Maripan 6 (14’ st Pedersen 6), Masina 5.5; Vojvoda 6 (43’ st Tameze sv), Linetty 5 (34’ st Karamoh sv), Ricci 6, Gineitis 5.5 (1’ st Njie 6.5), Lazaro 6; Adams 6, Sanabria 5.5 (14’ st Vlasic 6). Allenatore: Vanoli 6. Arbitro: Fabbri di Ravenna 6. Rete: 19’ pt Dybala. Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Coco, Baldanzi, Masina, Pellegrini. Angoli: 3-5. Recupero: 1’ pt, 4’ st. Sport.quotidiano.net - TRE PUNTI SCACCIA CRISI, MA L’OLIMPICO FISCHIA. Un guizzo di Dybala fa rifiatare l’ex Juric. I granata pagano l’unico vero errore Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: roma 1 torino 0 ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6; Celik 6, Le Fee 6.5, Kone 7, Zalewski 6 (34’ st El Shaarawy sv); Baldanzi 6 (33’ st Cristante sv), Pisilli 6 (20’ st Pellegrini 6);7 (33’ st Shomurodov sv). Allenatore:6. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Coco 6, Maripan 6 (14’ st Pedersen 6), Masina 5.5; Vojvoda 6 (43’ st Tameze sv), Linetty 5 (34’ st Karamoh sv), Ricci 6, Gineitis 5.5 (1’ st Njie 6.5), Lazaro 6; Adams 6, Sanabria 5.5 (14’ st Vlasic 6). Allenatore: Vanoli 6. Arbitro: Fabbri di Ravenna 6. Rete: 19’ pt. Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Coco, Baldanzi, Masina, Pellegrini. Angoli: 3-5. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, MA L’OLIMPICO FISCHIA. Un guizzo di Dybala fa rifiatare l’ex Juric. I granata pagano l’unico vero errore; Serie A, il Lecce vince contro il Verona:d’oro per la corsa salvezza; La Pistoiese a Castel Maggiore a caccia di; Terza Lega 2, 11ª giornata (giovedì): Losone, Giubiasco e Gordola in risalita, ma la distanza da colmare è tanta; Tarquinia, una vittoria scacciacrisi. Coluccio, Ercolani ed il ritorno al sorriso; Robur, Cavallarisubito la: "Siamo tutti uniti e la squadra è forte"; Approfondisci 🔍

Il Foggia allo Zac contro il Cerignola per scacciare la crisi.

(datasport.it)

Giovedì 31 ottobre alle 20:45, per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Girone C, lo stadio Pino Zaccheria di Foggia ospiterà il derby pugliese tra Foggia e Audace Cerignola.

Robur, Cavallari scaccia subito la crisi: "Siamo tutti uniti e la squadra è forte"

(lanazione.it)

La Robur Siena affronta la crisi post-derby con fiducia. Cavallari: "Momenti difficili, ma uniti torneremo alla vittoria". Focus sulla difesa e obiettivi chiari.

La gestione dei giovani secondo Vanoli: “Si cresce così”. I prossimi torelli in rampa di lancio

(torinogranata.it)

Njie si è preso la scena contro il Como, il suo gol scaccia-crisi è stato fondamentale per rialzare il Toro dopo quattro tonfi di fila tra campionato e Coppa Italia. E, ...

Torino-Como 1-0: Njie da sogno, è lui l’uomo che scaccia la crisi

(toronews.net)

Ci pensa il primo gol in Serie A di Alieu Njie a regalare i tre punti al Toro. I granata si lasciano alle spalle le quattro sconfitte consecutive al termine di una partita tutt'altro che brillante. Ad ...