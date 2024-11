Quotidiano.net - Torna ’Mielemente’. Il mercatino sul miele

Leggi tutto su Quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net:a Montelupone (Macerata) dal 6 all’8 dicembre 2024mente, primo e unicodi Natale interamente dedicato al mondo del. Quattro aree - food, beverage, cosmesi ed editoria - per scoprire tutto ciò che viene realizzato con il nettare degli dei, prodotto in Italia in ben 60 diverse tipologie. Il ricco programma degli eventi collaterali prevede occasioni per tutta la famiglia per l’intero fine settimana. Informazioni utili sul sito www.cittadel.it