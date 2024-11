STALKER 2: Heart of Chornobyl, GSC ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per PC - GSC Game World ha condiviso i requisiti di sistema della versione PC di STALKER 2: Heart of Chornobyl, svelando nello specifico quali saranno le richieste hardware minime e raccomandate per poter far girare il gioco. Dopo ave scoperto appena pochi giorni fa tanti nuovi dettagli sulle meccaniche survival di questo nuovo capitolo della serie, leggiamo qui di seguito quelli che sono i requisiti di sistema minimi e raccomandati di Heart of Chornobyl su PC. Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, GSC ha svelato i requisiti minimi e raccomandati per PC Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- GSC Game World ha condiviso idi sistema della versione PC di2:of, svelando nello specifico quali saranno le richieste hardware minime e raccomandate per poter far girare il gioco. Dopo ave scoperto appena pochi giorni fa tanti nuovi dettagli sulle meccaniche survival di questo nuovo capitolo della serie, leggiamo qui di seguito quelli che sono idi sistemadiofsu PC.

