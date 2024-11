Sinner si prepara alle Atp Finals, il coach Cahill: «Ci vediamo presto a Torino». Domani l’esordio di Paolini alle Wta Finals di Riad - Due italiani, un uomo e una donna, tra i migliori otto dei rispettivi circuiti. Si tratta dell’altoatesino Jannik Sinner e della toscana Jasmine Paolini. Quest’ultima farà il suo esordio alle Wta Finals di Riad Domani, 2 novembre, mentre il numero uno del ranking Atp si prepara a tornare a Torino, dopo la sconfitta dello scorso anno contro Novak Djokovic. La presenza di Sinner non era poi così scontata, dopo il forfait all’ultimo Masters 1000 della stagione, in scena a Parigi-Bercy. Ad allontanare le voci di una sua assenza alle Finals è stato il coach Darren Cahill che oggi, su Instagram, ha pubblicato alcune immagini di un allenamento al Country Club di Monte Carlo. Negli scatti, oltre al tennista azzurro e al suo allenatore australiano, è comparso anche l’ex giocatore ceco Radek Stepanek. «Bello essere di nuovo in campo e in azione. Leggi tutto su Open.online (Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Due italiani, un uomo e una donna, tra i migliori otto dei rispettivi circuiti. Si tratta dell’altoatesino Jannike della toscana Jasmine. Quest’ultima farà il suo esordioWtadi, 2 novembre, mentre il numero uno del ranking Atp sia tornare a, dopo la sconfitta dello scorso anno contro Novak Djokovic. La presenza dinon era poi così scontata, dopo il forfait all’ultimo Masters 1000 della stagione, in scena a Parigi-Bercy. Ad allontanare le voci di una sua assenzaè stato ilDarrenche oggi, su Instagram, ha pubblicato alcune immagini di unnamento al Country Club di Monte Carlo. Negli scatti, oltre al tennista azzurro e al suonatore australiano, è comparso anche l’ex giocatore ceco Radek Stepanek. «Bello essere di nuovo in campo e in azione.

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

siAtp Finals, il coach Cahill: «Ci vediamo presto a Torino». Domani l'esordio di PaoliniWta Finals di Riad;siper il grande traguardo a Montecarlo;all'Atp di Parigi Bercy fra avversari top e nuove racchette: così siFinals;siper il grande ritorno a Torino;in campo a Montreal senza Alcaraz e Djokovic: strada spianata per blindare il numero 1; Incredibile: cade, si fa male al polso, ma punisce Draper con una fiammata di dritto; Approfondisci 🔍

Sinner torna in campo, Torino è più vicina: con chi si è allenato a Montecarlo

(tuttosport.com)

L'altoatesino è tornato ad allenarsi dopo lo stop forzato per il virus che l'ha costretto a saltare Parigi-Bercy: prossima tappa le Nitto ATP Finals ...

Jannik Sinner si prepara per le ATP Finals: c’è un piano preciso per la pausa invernale

(oasport.it)

Jannik Sinner ha deciso di non giocare il Masters1000 di Parigi-Bercy. Alla vigilia dell’esordio nel secondo turno, il n. 1 al mondo ha dato forfait per via di un virus contratto nei giorni scorsi.

Sinner all'Atp di Parigi Bercy fra avversari top e nuove racchette: così si prepara alle Finals

(msn.com)

Jannik Sinner ha deciso a sorpresa di prendere parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove non ha mai brillato. Lo tratterà come un cantiere aperto per prepararsi nel miglior modo possibile in vista d ...

Un virus ferma Sinner, niente Bercy: "Tre giorni a letto... Ora preparo al meglio le Finals"

(gazzetta.it)

L'azzurro spiega il forfait: "A letto da tre giorni, ho provato ad allenarmi ma non sono competitivo. Le Finals sono un torneo a cui tengo particolarmente" ...