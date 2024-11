Si schianta contro un muro dopo un malore improvviso al volante: grave 67enne ad Aquara (Di venerdì 1 novembre 2024) Questa mattina, intorno alle 9:50, un grave incidente si è verificato ad Aquara in via Kennedy. Un uomo di 67 anni ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore improvviso, finendo contro un muro. A bordo del veicolo si trovava anche la moglie, che fortunatamente è rimasta illesa Salernotoday.it - Si schianta contro un muro dopo un malore improvviso al volante: grave 67enne ad Aquara Leggi tutto su Salernotoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Questa mattina, intorno alle 9:50, unincidente si è verificato adin via Kennedy. Un uomo di 67 anni ha perso illlo dell’auto a causa di un, finendoun. A bordo del veicolo si trovava anche la moglie, che fortunatamente è rimasta illesa

