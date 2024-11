Serbia, crolla tettoia stazione Novi Sad: 8 morti - (Adnkronos) – Almeno otto persone sono morte a Novi Sad, nel nord della Serbia, a causa del crollo parziale di una tettoia esterna della stazione ferroviaria. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, sottolineando che continuano le operazioni di soccorso "estremamente impegnative". "Sono stati trovati otto corpi, otto persone sono morte – L'articolo Serbia, crolla tettoia stazione Novi Sad: 8 morti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutto su .com (.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – Almeno otto persone sono morte aSad, nel nord della, a causa del crollo parziale di unaesterna dellaferroviaria. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, sottolineando che continuano le operazioni di soccorso "estremamente impegnative". "Sono stati trovati otto corpi, otto persone sono morte – L'articoloSad: 8proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

