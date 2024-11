podcast di Luce News per Eni che analizza l’impatto dell’IA sulla nostra vita, sul lavoro, sulla stessa società, nei termini di Diversity & Inclusion. Quotidiano.net - Risorse umane e IA tema del nuovo podcast Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: La discriminazione di genere nei luoghi di lavoro è ancora molto forte: le donne guadagnano meno degli uomini, in poche ricoprono ruoli apicali, sono costrette a fare più sacrifici e spesso il sacrificio è il lavoro stesso. Se vi dicessimo che l’Intelligenza Artificiale potrebbe aiutare ad estirpare questa erbaccia della disparità? A questo punto non solo di genere, ma anche di etnia, religione Le nuove tecnologie, infatti, possono ottimizzare le modalità di reclutamento del personale e quindi ridurre, se non addirittura azzerare, certi gap duri a morire. Se ne parla nella terza puntata di “A.I. e inclusione: riflessioni su diversità e innovazione”, la seriedi Luce News per Eni che analizza l’impatto dell’IA sulla nostra vita, sul lavoro, sulla stessa società, nei termini di Diversity & Inclusion.

L'IA può ridurre la discriminazione di genere sul lavoro? Analisi nel podcast di Luce News per Eni, con esperte di recruiting.

Persone, macchine e organizzazione nella trasformazione digitale. Uno degli insegnamenti più innovativi dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si occupa delle nuove frontiere della formazione ...

L'intelligenza artificiale sta trasformando la pubblica amministrazione, richiedendo nuove competenze e ruoli. Entro il 2030, i concorsi pubblici dovranno adattarsi, integrando competenze digitali e p ...

Parlare di diversità oggi è anche di moda e spesso lo si fa solo per dire “ci occupiamo del disability o della diversity”, senza riconoscere il fatto che la ...