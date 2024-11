Pyongyang: "La Corea del Nord sempre pronta alla rappresaglia nucleare. Con i compagni russi fino alla vittoria su Kiev" - Pyongyang rimarrà «fermamente accanto ai compagni russi fino al giorno della vittoria» sull' Ucraina . Il proclama che la ministra degli Esteri NordCoreana Choe Song Hui ha lanciato da Mosca non è certo di quelli che possono rassicurare l’ Occidente , dopo che poche ore prima il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva denunciato la presenza di 8.000 militari inviati da Kim Jong-un Feedpress.me - Pyongyang: "La Corea del Nord sempre pronta alla rappresaglia nucleare. Con i compagni russi fino alla vittoria su Kiev" Leggi tutto su Feedpress.me (Feedpress.me - venerdì 1 novembre 2024)rimarrà «fermamente accanto aial giorno della» sull' Ucraina . Il proclama che la ministra degli Esterina Choe Song Hui ha lanciato da Mosca non è certo di quelli che possono rassicurare l’ Occidente , dopo che poche ore prima il segretario di Stato americano Antony Blinken aveva denunciato la presenza di 8.000 militari inviati da Kim Jong-un

Pyongyang: "La Corea del Nord sempre pronta alla rappresaglia nucleare. Con i compagni russi fino alla vittoria su Kiev"

Pyongyang rimarrà «fermamente accanto ai compagni russi fino al giorno della vittoria» sull'Ucraina. Il proclama che la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Song Hui ha lanciato da Mosca non è certo ...

Guerra in Ucraina, Corea del Nord: "Pronti a rappresaglia nucleare. Noi con Mosca fino alla vittoria"

In corso a Mosca i colloqui tra il ministro degli Esteri russo e il suo omologo nordcoreano. Pyongyang "sempre pronti a rappresaglia nucleare". Crosetto: "Scenario Ucraina peggiora con l'invio di ...

Corea del Nord-Russia, "Insieme fino alla vittoria finale in Ucraina". Choe Son Hui da Lavrov: "Rafforzeremo l'arsenale nucleare"

Roma, 1 novembre 2024 - La Corea del Nord esce allo scoperto confermando l'aiuto militare alla Russia nella guerra in Ucraina. Lo ha fatto Choe Son Hui, ministra degli Esteri di Pyongyang, durante l'i ...

Pyongyang, 'sempre pronti a rappresaglia nucleare'

MOSCA, 01 NOV - La Corea del Nord continuerà a sviluppare il suo arsenale per essere pronta a una "rappresaglia nucleare" in caso di aggressione. Lo ha detto la ministra degli Esteri, Choe Son Hui, in ...