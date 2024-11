Neonata annegata nel water, la madre Melissa Russo: "Non voglio vedere la sua foto". Tornerà dai genitori (Di venerdì 1 novembre 2024) La 29enne Melissa Machado Russo non ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari e ha rifiutato di guardare una foto della Neonata che è accusata di aver ucciso subito dopo averla partorita, annegandola nel water del night "Serale Club" di Piove di Sacco (Padova) dove Europa.today.it - Neonata annegata nel water, la madre Melissa Russo: "Non voglio vedere la sua foto". Tornerà dai genitori Leggi tutto su Europa.today.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La 29enneMachadonon ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari e ha rifiutato di guardare unadellache è accusata di aver ucciso subito dopo averla partorita, annegandola neldel night "Serale Club" di Piove di Sacco (Padova) dove

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Padova,morta nel night: "neldalla";trovata morta a Padova, la bimbadallanel wc con lo sciacquone;morta a Padova, la Procura:indagata per omicidio aggravato; Melissa Russo, ladellamorta nel night davanti al giudice: «Non voglio vedere la foto della mia; Padova, la freddezza delladellatrovata morta nel WC e la gravidanza sempre negata: «Ho partorito;trovata morta a Padova, forse lal’hanel

Melissa Russo, la madre della neonata morta nel night davanti al giudice: «Non voglio vedere la foto della mia bambina»

(ilmattino.it)

Nessuna parola. A parte il «no, non voglio» in risposta alla giudice per le indagini preliminari Domenica Gambardella che le aveva chiesto se almeno volesse vedere una foto della ...

Neonata partorita nel water, la mamma Melissa Russo ha «scaricato l'acqua» lasciandola morire annegata

(msn.com)

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Melissa Russo avrebbe partorito la sua bimba, l'avrebbe gettata nel water e avrebbe poi scaricato l'acqua ...

Neonata trovata morta a Padova, forse la madre l’ha annegata nel water

(rainews.it)

La piccola creatura è stata trovata senza vita con la testa nel wc del night club dove lavorava la madre, ora accusata di omicidio aggravato ...

Neonata morta a Padova, ai domiciliari la madre indagata per omicidio/ Per l’accusa l’avrebbe annegata nel wc

(ilsussidiario.net)

Neonata morta a Padova, per l'accusa la madre l'avrebbe annegata nel wc: la donna, indagata per omicidio aggravato, ai domiciliari in Puglia.