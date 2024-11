Muore a Kiev soccorritore italiano. La figlia, "sei il mio eroe" - AGI - Emozione e dolore a San Benedetto del Tronto per la morte di Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente in aspettativa del Comune marchigiano morto in Ucraina, dove era in missione come soccorritore. Il decesso è avvenuto lunedì a Kiev, dopo un lungo periodo di coma a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di una granata. La notizia della morte è stata comunicata dall'ambasciata italiana al Comune di San Benedetto del Tronto nel giorno della Festa di Ognissanti.  Galletti era arrivato in Ucraina in estate per una missione umanitaria da paramedico: assisteva i combattenti al fronte dalle retrovie in una località vicina alla capitale Ucraina. Un mese fa era stato ferito dalle di una granata anti-carro ed era stato ricoverato in coma. Agi.it - Muore a Kiev soccorritore italiano. La figlia, "sei il mio eroe" Leggi tutto su Agi.it (Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI - Emozione e dolore a San Benedetto del Tronto per la morte di Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente in aspettativa del Comune marchigiano morto in Ucraina, dove era in missione come. Il decesso è avvenuto lunedì a, dopo un lungo periodo di coma a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di una granata. La notizia della morte è stata comunicata dall'ambasciata italiana al Comune di San Benedetto del Tronto nel giorno della Festa di Ognissanti.  Galletti era arrivato in Ucraina in estate per una missione umanitaria da paramedico: assisteva i combattenti al fronte dalle retrovie in una località vicina alla capitale Ucraina. Un mese fa era stato ferito dalle di una granata anti-carro ed era stato ricoverato in coma.

Muore a Kiev soccorritore italiano. La figlia, "sei il mio eroe"

AGI - Emozione e dolore a San Benedetto del Tronto per la morte di Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente in aspettativa del Comune marchigiano morto in Ucraina, dove era in missione come soccorri ...

Morto a Kiev il soccorritore italiano Massimiliano Galletti, “ucciso da una granata”

KIEV. Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale di San Benedetto del Tronto, è morto in Ucraina il 28 ottobre. La notizia è stata confermata dall'ambasciata italiana a Kiev, ma le ...

Massimiliano Galletti, chi era il soccorritore italiano morto a Kiev: l'impegno umanitario, la missione in Ucraina, la moglie e la figlia

Non si avranno notizie certe fino a lunedì per il rientro della salma del soccorritore della Protezione Civile di San Benedetto del Tronto Massimiliano Galletti, morto dopo un mese in coma ...

Guerra in Ucraina, morto un soccorritore italiano: era stato ferito da granata

Massimiliano Galletti è morto lunedì scorso dopo un mese di coma all’ospedale di Kiev. Era nel Paese per assistere i combattenti al fronte ...