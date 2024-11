Milan, Leao e Tomori sono davvero dei casi? Fonseca e le scelte: i possibili motivi - Monza-Milan, Leao e Tomori dovrebbero di nuovo partire dalla panchina. C'è davvero un caso con Paulo Fonseca? Ecco i possibili motivi Pianetamilan.it - Milan, Leao e Tomori sono davvero dei casi? Fonseca e le scelte: i possibili motivi Leggi tutto su Pianetamilan.it (Pianetamilan.it - venerdì 1 novembre 2024)- Monza-dovrebbero di nuovo partire dalla panchina. C'èun caso con Paulo? Ecco imotivi

Non solo Rafa Leao tra i giocatori del Milan che dovrebbero essere esclusi, almeno inizialmente, dalla trasferta di Monza: Paulo Fonseca medita di tener fuori nella.

Monza Milan, Rafael Leao è stato provato ieri nella formazione titolare: il portoghese è in vantaggio su Noah Okafor Importante aggiornamento in casa Milan per quanto riguarda la formazione che verrà ...

In casa Milan bisogna mettere alle spalle la sconfitta contro il Napoli, mister Fonseca nell'allenamento odierno ha provato delle novità in vista della gara di Monza. Torneranno titolari Theo Hernande ...

Leao Milan, il commento di Brocchi, ex rossonero, sul momento di Rafael Leao non passa inosservato: le sue dichiarazioni Ospite a Radio Serie A, Cristian Brocchi, ex Milan, ha dichiarato questo su Lea ...