Lanazione.it - Malore durante la partita di padel, rianimato con il defibrillatore

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Arezzo, 1 novembre 2024 – Serata di paura ad Arezzo, dove un uomo di 52 anni è andato in arresto cardiacounadi. È successo intorno alle ore 20 di giovedì 31 ottobre in un impianto sportivo locale. L’uomo stava giocando unaquando ha accusato unall’improvviso. La situazione è apparsa subito critica. Ma grazie al tempestivo intervento dei presenti gli sono state eseguite le prime manovre di rianimazione attraverso il massaggio cardiaco e poi tramite ilpresente nella struttura., ecco come si fa. L’esperto: “In caso di emergenza tutti possono usarlo” Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Sul luogo sono arrivate un’automedica di Arezzo e un’ambulanza della Croce Bianca che hanno preso in carico il 52enne proseguendo le manovre di rianimazione.