Lanazione.it - Malore alla guida. Muore autista di Sei Toscana

Leggi tutto su Lanazione.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Si è sentito mentre stavando il camion. Ha provato ad accostarsi ma il mezzo è uscito di strada. E’ sceso dal camion, si è accasciato ed è morto. Alcuni automobilisti hanno assistitoscena e hanno chiamato i soccorsi. E’ stato unad uccidere Gianni Balocchi, 64 anni di Manciano,di Sei. L’uomo era al lavoro: stava svuotando i cassonetti nella zona di Capalbio, tra il Chiarone e Pescia Fiorentina e intorno alle 13 di ieri si è sentito male. I medici del 118 che lo hanno soccorso hanno solo potuto constatare il decesso. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto anche la Croce Rossa e i carabinieri. La notizia ha colpito duramente l’intera azienda, che si stringe intornosua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza.