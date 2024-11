Lui prete mentre lei… Cambio di vita choc per gli storici ex conduttori di Unomattina

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Caffeinamagazine.it: Negli anni Novanta e inizi del Duemila erano due deidi diverse trasmissioni Rai, e avevano fatto coppia in alcune edizioni diEstate, oggi, invece, la loroè molto diversa. Lei ha lasciato la televisione, è diventata una pittrice, scrittrice, influencer e, come molte sue colleghe, ha aperto diversi profili nel social per adulti a pagamento. Lui, invece, ha preso la strada opposta. L’ex conduttore Rai, al timone di programmi importati come Linea Blu, Linea Verde eWeekend, ha deciso di prendere i voti. Ha preso una laurea in Teologia ed è diventato sacerdote. Ora è don Fabrizio, ordinato nel 2021, ha preso servizio a Sanremo. “Avevo successo, belle auto, belle donne, non mi mancava nulla. Vivevo un po’ quel senso di onnipotenza che ti dà la notorietà. Ma qualcosa mancava”, aveva dichiarato.