L'intelligenza artificiale non inciderà solo sul mondo del lavoro e sulla psiche, ma anche sull'ambiente. E probabilmente nel modo più brutale di tutti: i rifiuti, molti dei quali tossici.

L’intelligenza artificiale e i suoi rifiuti

Big Data e IA (Rubriche) Uno studio su Nature Computational Science stima la quantità di rifiuti elettronici generati dalla diffusione dell’intelligenza artificiale di qui al 2030. Le scorie, tra cui ...

Quanti rifiuti elettronici produrrà l’intelligenza artificiale entro il 2030? La stima: circa 5 milioni di tonnellate ogni anno

Un team di ricercatori ha calcolato quanto i sistemi di AI generativa utilizzati per i large language model (LLM) potrebbero favorire l’impennata dei rifiuti ...

L’Ai genererà 5 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici entro il 2030

Secondo uno studio pubblicato su Nature Computational Science, il costo dei rifiuti tecnologici generati dall’intelligenza artificiale potrebbe essere enorme ...

AI rischia di produrre rifiuti elettronici pari a 10 miliardi di iPhone

È indiscutibile ad oggi che l'apporto dell'intelligenza artificiale si stia dimostrando fondamentale in svariati ambiti. Allo stesso tempo non si può discut ...