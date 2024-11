Ilgiorno.it - Lecco, scarica di sassi sulla ferrata dell’Antimedale: feriti due scalatori

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – Duesono stati colpiti in parete da unadi. E' successo sull'Antimedale, a. Sono una donna e un uomo, che hanno entrambi 43 anni. I due questa mattina stavano affrontando la via Sentieri selvaggi, oltre 200 metri di arrampicata. Sono stati colpiti daicaduti dall'alto sia in testa, siaparte superiori del corpo. Indossavano i caschetti di protezione, ma non sono stati più in grado di ridiscendere ai piedi della parete da soli a causa delle ferite rimediate. Per questo hanno chiesto aiuto agli operatori del 112. Per soccorrerli e recuperarli sono stati mobilitati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, decollati dalla base di Villa Guardia, insieme ai volontari del Soccorso alpino della stazione di