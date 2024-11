Donnaup.it - Lavare le mascherine in 5 minuti di orologio? Si può!

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Donnaup.it:lein 5d’sembra impossibile. Chiaramente, ci riferiamo a quelle in tessuto, riutilizzabili, e non a quelle chirurgiche che vanno gettate dopo l’uso. Entrambe queste tipologie riducono fortemente il rischio, da parte di chi le indossa, di contagiare gli altri: mentre parliamo o se starnutiamo, infatti, emettiamo goccioline di saliva, veicolo principale del virus. Grazie a loro, ne blocchiamo la fuoriuscita, mettendo il prossimo al riparo da un’eventuale trasmissione infettiva. Siamo così sempre alle prese con la loro igienizzazione, unica via di salvezza e di libertà in questo tempo così difficile da vivere. Ma ci vuole tempo, pazienza e spesso restiamo con il dubbio atavico di non aver effettuato tutte le operazioni necessarie per sanificarle davvero.