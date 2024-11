SORPRESA “La TALPA – Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa, condotto da DILETTA LEOTTA su Canale 5 e Mediaset Infinity. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone un REALITY che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Da oggi su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Da martedì 5 novembre La TALPA – Who is the mole” debutta in prima serata su Canale 5. Giovedì 7 novembre PARTE “La TALPA Detection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Conduce DILETTA LEOTTA. Bubinoblog - LA TALPA: PARTE A SORPRESA IL REALITY CON DILETTA LEOTTA, UN ESPERIMENTO CORAGGIOSO Leggi tutto su Bubinoblog ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bubinoblog: Al via a“La– Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa, condotto dasu Canale 5 e Mediaset Infinity. Per la prima volta in assoluto, un broadcaster propone unche si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare. Da oggi su Mediaset Infinity un’anticipazione introdurrà gli spettatori nei meccanismi del programma. Da martedì 5 novembre La– Who is the mole” debutta in prima serata su Canale 5. Giovedì 7 novembre“LaDetection”, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Conduce

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Marco Melandri aa Ladopo l'Isola dei Famosi: «Non era roba per me. Ho fatto di tutto per anda; Marco Melandri aa Ladopo l'Isola dei Famosi: «Non era roba per me. Ho fatto di tutto per andare a casa»; Diletta Leotta a Verissimo: La, la figlia Aria e ladi Karius; Diletta Leotta a Verissimo,di Karius in diretta: "Come avete fatto?"; Diletta Leotta, folle di gioia prima de La: lapiù inaspettata; Endless Love raddoppia su Canale 5: la bellaper i fan della serie tv; Approfondisci 🔍

La Talpa di Diletta Leotta parte martedì 5 novembre, poi si cambia: anticipazioni, spoiler, concorrenti e vincitore. Tutto quello che c'è da sapere

(leggo.it)

Come anticipato da Leggo al via il 5 novembre “La Talpa – Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per ...

La Talpa di Diletta Leotta parte martedì 5 novembre, la marchigiana Elisa di Francisca nel cast: ecco le anticipazioni

(corriereadriatico.it)

Come anticipato da Leggo al via il 5 novembre “La Talpa – Who is the mole”, il format ridisegnato per lo streaming con una formula crossmediale, sperimentale e innovativa. Per ...

Marco Melandri a sorpresa a La Talpa dopo l'Isola dei Famosi: «Non era roba per me. Ho fatto di tutto per andare a casa»

(msn.com)

Devi essere di quel mondo lì, conoscere comportamenti e malizie per andare avanti», aveva spiegato Melandri che è stato annunciato come concorrente della nuova edizione de La Talpa. Inchiesta hacker, ...

Chi sono state le talpe delle scorse edizioni de "La Talpa"?

(105.net)

Da Marco Predolin a Paolo Vallesi, ecco i protagonisti che hanno reso iconico il ruolo di sabotatore in “La Talpa”.