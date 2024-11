Gaeta.it - La forchetta diventa arte: un’occasione imperdibile a Milano con il maestro Pino Cuttaia

Leggi tutto su Gaeta.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Il 13 novembre 2023,ospiterà un evento unico che celebra l’incontro tra, cucina e cultura. Presso il ristorante Uovodiseppia, il celebre chef sicilianopresenterà un menu speciale, mentre il progetto fotografico No ToolsFork1 di Davide Dutto metterà in risalto l’importanza dellacome simbolo quotidiano che racconta storie di vita e tradizione. La serata promette un’esperienza indimenticabile, con piatti che riflettono l’essenza della cucina siciliana e opere fotografiche che trasformeranno questo comune utensile in. Lacome simbolo di storie e culture La, molto più di un semplice utensile, è un testimone silenzioso di molteplici storie e tradizioni culinarie.