Spazionapoli.it - Kvara, annuncio da non credere dalla Georgia: che colpo di scena!

(Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tiene banco il futuro di: non c’è ancora accordo tra la SSC Napoli e il suo entourage, capitanato da Mamuka Jugeli. Il giornalistano spiazza tutti. Quale sarà il futuro di Khvichatskhelia? I tifosi del Napoli se lo chiedono ormai da tempo, consapevoli che si è ancora relativamente lontani alla risoluzione dell’enigma legata alla situazione contrattuale. Tra la dirigenza e l’entourage del fuoriclasse azzurro continuano ad andare avanti le trattative, ma emergono ancora dei punti di criticità che vanno evidentemente superati per iniziare a intravedere la fumata bianca. Intanto, il giocatore continua a prendersi sulle spalle la sua squadra, così come dimostratoprodezza nel corso di Milan – Napoli.