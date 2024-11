Ilrestodelcarlino.it - Jesi, è dura con Montecatini. Fabriano, riscatto col Latina

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Tutte e tre in casa le nostre di serie B e tutte in contemporanea domenica alle ore 18. Ristoproe General Contractorgiocano per l’ottava giornata di serie B Nazionale girone B, mentre la Goldengas Senigallia per la settima di serie B Interregionale girone E: il terzetto è assestato nei rispettivi campionati a quota 6 punti, nel limbo di metà classifica e prova a sfruttare l’occasione per guardare in alto e non chi sta dietro. L’impegno più duro sulla carta è senz’altro quello della General Contractorche ospita la Gema, una delle due società della città termale, che nonostante gli appena 20mila abitanti da sempre vive di basket e da qualche anno si fregia pure della rivalità del derby.