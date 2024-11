Quotidiano.net - Israele, nuovi raid su Beirut in attesa dell’attacco dell’Iran. E il prezzo petrolio corre

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – L'aviazione israeliana è tornata ad attaccare la periferia sud di. Secondo il premier libanese Najib Mikati, "l'espansione" di questicontro il suo Paese ndicano un rifiuto degli sforzi per una tregua. E, mentre la Cnn scrive chesi trova in un "alto livello di prontezza" in vista di un possibile attacco dall'Iran, non si arresta il rally delsu queste rinnovate tensioni. Il wti è schizzato a +3% a 71,3 dollari al barile. Il brent ha allungato a +2,7% e si è avvicinato ai 75 dollari al barile (74,8 il massimo). Intanto il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha aggiornato il bilancio dei morti nel territorio palestinese dall'inizio della guerra più di un anno fa: la nuova conta ammonta a 43.259 vittime.