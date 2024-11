Incidente stradale la scorsa notte a Trivero, nel Biellese . nella zona della frazione Ferrero, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada. Il bambino più piccolo, di soli 4 anni, è rimasto ferito molto gravemente, ed è stato portato con l’elicottero in volo notturno all’ospedale pediatrico Regina Feedpress.me - Incidente stradale nella notte nel Biellese, ferito gravemente un bambino di 4 anni Leggi tutto su Feedpress.me ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Feedpress.me: Una intera famiglia di 5 persone - padre, madre e tre figli - è stata coinvolta in un gravela scorsaa Trivero, nelzona della frazione Ferrero, l’auto su cui viaggiavano è finita fuori strada. Ilpiù piccolo, di soli 4, è rimastomolto, ed è stato portato con l’elicottero in volo notturno all’ospedale pediatrico Regina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nella, ferito gravemente un bambino di 4 anni; Si ribalta con l’auto: illeso; Auto contro moto, una ragazza di 18 anni in ospedale;nella: un'auto si scontra contro il palo della luce della rotonda di via Piacenza; Danneggia 100 auto a Biella perché "arrabbiato con il mondo", arrestato un 49enne: circolava con un coltello; Biella, fugge dopo lo scontro con tre auto: identificato dai Carabinieri; Approfondisci 🔍

Incidente stradale nella notte nel Biellese, ferito gravemente un bambino di 4 anni

(msn.com)

Una intera famiglia di 5 persone - padre, madre e tre figli - è stata coinvolta in un grave incidente stradale la scorsa notte a Trivero, nel Biellese. Nella zona della frazione Ferrero, l’auto su cui ...

Incidente a Trivero: bimbo di 4 anni grave in ospedale

(laprovinciadibiella.it)

Incidente ieri, giovedì 31 ottobre, a Valdilana. In località Trivero, frazione Ferrero, un’auto è finita fuori stra intorno a mezzanotte. All’interno del veicolo c’erano una famiglia con genitori e ...

Schianto nella notte a Siziano, muore motociclista 35enne

(informazione.it)

è successo poco prima dell'una di notte a Siziano. Incidente a Siziano E' tragico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Siziano. Secondo quanto riportato dall'Agenzia ...

Incidente in galleria nella notte, tanta la paura e disagio per la circolazione: dove e cosa è successo

(bigodino.it)

Drammatico incidente sulla A 20: traffico interrotto e ingenti danni alle autovetture coinvolte. I passeggeri hanno riportato ferite lievi ...