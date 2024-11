negoziante antifascista e aveva promosso a Casalpusterlengo diverse iniziative clandestine per opporsi al regime, tra cui la diffusione di un foglio illegale tra gli operai e i braccianti agricoli. Giovanni Mirotti (nella foto) nel novembre 1943 fu arrestato e tradotto l’anno dopo nel campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 21 marzo 1945 a 44 anni. Ora il suo ricordo sarà indelebile in piazza del Popolo, dove il 9 novembre alle 10 sarà collocata la pietra d’inciampo, un blocco di poco più di due chilogrammi dove sono incise le principali annotazioni biografiche e la cui installazione viene autorizzata dalla Fondazione Gunter Demnig, delegata in Europa appunto alla posa delle Pietre d’inciampo in memoria delle vittime del nazifascismo. Ilgiorno.it - In memoria del negoziante antifascista Leggi tutto su Ilgiorno.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Era une aveva promosso a Casalpusterlengo diverse iniziative clandestine per opporsi al regime, tra cui la diffusione di un foglio illegale tra gli operai e i braccianti agricoli. Giovanni Mirotti (nella foto) nel novembre 1943 fu arrestato e tradotto l’anno dopo nel campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 21 marzo 1945 a 44 anni. Ora il suo ricordo sarà indelebile in piazza del Popolo, dove il 9 novembre alle 10 sarà collocata la pietra d’inciampo, un blocco di poco più di due chilogrammi dove sono incise le principali annotazioni biografiche e la cui installazione viene autorizzata dalla Fondazione Gunter Demnig, delegata in Europa appunto alla posa delle Pietre d’inciampo indelle vittime del nazifascismo.

In memoria del negoziante antifascista

Il negoziante antifascista Giovanni Mirotti verrà commemorato a Casalpusterlengo con l'installazione di una Pietra d'inciampo il 9 novembre, in memoria delle vittime del nazifascismo.

