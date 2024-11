Fiamme in un deposito di legname di via Cufra - Fiamme all'interno di un deposito in via Cufra, nei pressi del cimitero della Villetta, nel pomeriggio di venerdì 1 novembre. L'incendio avrebbe coinvolto un catasto di legna. L'allarme è scattato dopo le ore 17 e sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Parma. Gli operatori Parmatoday.it - Fiamme in un deposito di legname di via Cufra Leggi tutto su Parmatoday.it (Parmatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)all'interno di unin via, nei pressi del cimitero della Villetta, nel pomeriggio di venerdì 1 novembre. L'incendio avrebbe coinvolto un catasto di legna. L'allarme è scattato dopo le ore 17 e sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco di Parma. Gli operatori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in undidiCufra; Incendio neldi legna per l’industria del mobile. Pompieri all’opera fino all’alba; Salento, incendio negli uliveti e lebruciano anche undi; Fermo,in undiaccanto a una casa: paura inNazionale; Incendio in undialtissime e colonna di fumo; A fuoco un terreno a Casaleone, leminacciano undi

Incendio in un deposito: paura in via Cuffra, tre squadre dei vigili del fuoco sul posto

(gazzettadiparma.it)

Un incendio è divampato nel pomeriggio in via Cufra, dietro il cimitero della Villetta. Le fiamme sono divampate da un deposito di legname della zona, ma le cause sono ancora al vaglio delle forze del ...

Incendio in un deposito: paura in via Cufra, tre squadre dei vigili del fuoco sul posto

(gazzettadiparma.it)

Un incendio è divampato nel pomeriggio in via Cufra, dietro il cimitero della Villetta. Le fiamme sono divampate da un deposito di legname della zona, ma le cause sono ancora al vaglio delle forze del ...

Aquara, incendio in un’azienda di legname

(infocilento.it)

Incendio all’alba di questa mattina in un’azienda di legname sita nel comune di Aquara. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno avvolto i tronchi di legno accatastati nel deposito esterno dell ...

Incendio a Sansepolcro in una ditta di legnami: uno dei due feriti è Ferrer Vannetti, il proprietario

(corrierefiorentino.corriere.it)

Colpita la Donati Legnami di cui sono proprietari i fratelli Vannetti, uno dei quali, Ferrer, è presidente di Confartigianato Arezzo e anche di Arezzo Fiere e Congressi ...