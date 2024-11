Ilrestodelcarlino.it - Fermo, brucia la moto del vicino: denunciato 31enne

(Ilrestodelcarlino.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - I carabinieri proseguono l’azione di prevenzione e controllo del territorio, grazie a servizi specifici organizzati anche in occasione degli attuali giorni festivi. I militari di Montegranaro hannounmarocchino di aver dato fuoco a unadi proprietà di un suo conoscente. L’uomo ha pensato di risolvere dissidi con il proprietario del mezzo facendosi giustizia da solo. In un altro intervento, avvenuto a Porto San Giorgio, i carabinieri hannoun tunisino 28enne. Il nordafricano è stato controllato insieme ad altri suoi connazionali all’interno di un’auto e, infastidito ha iniziato a minacciare e ingiuriare i militari ostacolandoli nell’attività di identificazione. Per tale comportamento lo straniero è stato segnalato a piede libero alla Procura diper il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.