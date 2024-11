Puntomagazine.it - Ercolano: Truffa del finto Maresciallo dei carabinieri. Arrestato 44enne

(Puntomagazine.it - venerdì 1 novembre 2024)sventata agrazie alla prontezza deie della figlia della vittima Ladele il nipoteper un incidente stradale. La storia di una piaga sociale difficile da debellare ma che questa volta ha un lieto fine.Siamo ae la vittima dellaha 87 anni. La richiesta di aiuto al 112 parte dalla figlia dell’anziana signora. La donna era appena arrivata a casa e aveva intuito la. Icorrono per raggiungere l’appartamento, iltore sta arrivando. I militari si appostano sul pianerottolo e passano pochi minuti quando un uomo arriva e bussa alla porta dell’87enne. La vittima, intanto, é sempre al telefono con una persona. Questo stratagemma è utilizzato daitori per confondere la vittima e per non farle chiedere aiuto.