Terzotemponapoli.com - Crippa: “Conte indubbiamente il miglior allenatore italiano”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Terzotemponapoli.com: Massimo, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Focus sul Napoli e soprattutto su Antonio, per l’ex centrocampista del Napoli ile in Italia. Di seguito le sue parole al quotidiano sportivo di Torino.sul Napoli capolista Così l’ex azzurro: “La solidità e la padronanza con cui affronta le partite. Il Napoli della prima giornata a Verona è come se non fosse mai esistito, tanto che nelle 9 gare successive la squadra diha fatto 25 punti e subìto appena 2 reti. Lo schiaffo iniziale e l’arrivo degli acquisti richiesti dal mister hanno permesso di svoltare, compattando tutto l’ambiente”.