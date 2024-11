Ilgiorno.it - Cinisello Bandiera azzurra. Paradiso di chi usa i piedi

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Maurizio Damilano, campione del mondo di marcia e fondatore della scuola del cammino a Saluzzo, è stato la “guest star“ di una giornata di festa che ha visto la consegna alla città delladel cammino e della corsa. "Un riconoscimento prestigioso che conferma l’impegno dinel promuovere lo sport e la salute come strumenti di benessere e qualità della vita per tutti i cittadini – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Laè un simbolo che premia il nostro lavoro e l’impegno delle realtà sportive locali, che con passione incentivano attività per tutti". L’iniziativa di Fidal e Anci ha l’obiettivo di valorizzare i 10 Comuni che meglio testimoniano l’impegno nella sensibilizzazione a queste discipline e alla salute in generale, come strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini.