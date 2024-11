Bergamonews.it - Celebrazioni, Fiera Campionaria, Tattoo Weekend e Castelli: Ognissanti in Bergamasca

A novembre la città si accende in un istante", canta Giusy Ferreri in una canzone molto nota. Le sue parole sembrano perfette per raccontare che a Bergamo e più in generale nella provincia vengono organizzate tante iniziative e feste anche se ci troviamo in autunno inoltrato. Il mese di novembre, come da tradizione, comincia con Ognissanti, giorno che per molti è festivo, quindi invita più persone del solito a trascorrere piacevoli momenti nel tempo libero. Ecco la panoramica degli eventi promossi sul territorio venerdì 1° novembre. BERGAMO Sino a domenica 3 novembre alla Promoberg torna la Fiera Campionaria. Si tratta di una delle poche fiere campionarie ancora attive in Italia, che da 45 anni grazie a Promoberg porta in città le eccellenze del territorio bergamasco e non solo.