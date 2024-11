Ilfattoquotidiano.it - Catastrofe climatica, a Valencia si cercano i dispersi: “Possono esserci persone ancora vive”. Oltre 300mila senz’acqua potabile

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: A tre giorni dallaprovocata da Dana e dagli effetti del cambiamento climatico nella regione di, che ha provocato finora 158 morti, continuano senza sosta le ricerche dei, il cui numero restaimprecisato. “Moltissimeerano ai piani basi delle case”, ha detto la ministra di Difesa, Margarita Robles, alla tv nazionale Tve, “erano nei garage, tentando di mettere in salvo le auto,fra coloro che si trovano in questa situazione. Ci sono luoghi in cui ci sono auto accatastate su altre auto e veicoli in cui potrebberodentro”. L’emergenza resta alta dopo che circa 366.000 abitanti di una ventina di municipi sonosenza acquamentre 50.000 sono al buio.