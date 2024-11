Ilrestodelcarlino.it - Cartello in parrocchia: "Un evento satanico. Ultima messa mattutina poi il parcheggio chiude"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Monsterland Halloween Festival, oltre 20mila persone al Ferrara Fiera congressi tra zona rossa e divieti. Ladi Chiesuol del Fosso, guidata da don Luca Martini, con un post ha comunicato ai fedeli che "per non subire l’occupazione impropria dele il bivacco delle persone e delle autovetture dei partecipanti a Monsterland, si tuteleràndo la possibilità didal termine dell’nelle mattinate del 31/10, 1/11, 2/11". Nel post si legge ancora: "Per alcuni giorni della settimana, 31 ottobre, 1 novembre, 2 novembre, le messe saranno celebrate solo alla mattina, e sarà aperto ille solo alla mattina a causa dell’Monsterland che si svolgerà a 100 metri dalla, in zona fiera,che prevede la partecipazione di 80.000 persone".