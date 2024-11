Metropolitanmagazine.it - Beetlejuice Lips: il trend gotico ispirato al film di Tim Burton conquista TikTok

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Metropolitanmagazine.it: Il ritorno dello stilenon si ferma agli outfit total black o al trucco scuro. Con il successo del sequel didiretto da Tim, gli appassionati del dark look hanno trovato nuova ispirazione nel mondo del beauty. Tra le tendenze più seguite suspiccano le “,” un omaggio alle labbra imperfette e naturali che richiama i dettagli iconici della pellicola e offre un effetto bicolor eperfetto anche per Halloween appena passato, ok, ma per il mood di Novembre tutto inspo al goth e ai colori scuri.: quando icelebrano le imperfezioni Lesi ispirano al celebre abito a righe bianche e nere di, il protagonista interpretato da Michael Keaton nel 1988.