Bari-Reggiana | le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Momento delicato per entrambe che attualmente stazionano tra la zona playout e quella della retrocessione.si giocherà sabato 2 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San nicola.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi sono in serie positiva da nove turni, ma negli ultimi cinque hanno sempre pareggiato e ciò non ha consentito di avvicinarsi molto alla zona playoff. L'obiettivo dista solo un punto, ma occorre un filotto di vittorie per raggiungerlo. Stanno peggio gli emiliani che hanno vinto una sola volta nelle ultime nove partite. Le ultime due sconfitte contro Palermo e Cosenza sono state pesanti ed hanno portato la squadra di Viali in zona playout con 12 punti e il quindicesimo posto. Serve rialzarsi visto che la zona retrocessione è a soli due punti.