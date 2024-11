Ilrestodelcarlino.it - Avvisi per la Tari in un condominio: "Viola la privacy dei destinatari" Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Un fatto singolare si è verificato di recente all’interno di un palazzo di via Fiume 6. "Ci è stato segnalato e fotografato quanto segue – spiega Alavo Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna –. Circa dieci giorni fa, all’interno del palazzo condominiale abitato esclusivamente da famiglie, sono stati notati, nello scantinato posto all’altezza del piano terra, su spazi pavimentali accessibili a tutti, mucchietti di scatole, nel numero totale di 13 o 14, densamente riempite da centinaia, se non più, di buste postali intestate ad un operatore postale nazionale autorizzato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per lain un: "la privacy dei destinatari"; Question time di Ancisi (LpRA): "Decine di scatoloni conper pagamento, abbandonati nello scantinato di unprivato"; Ancisi (LpRa):Centinaia dinon recapitati per la2024, ammucchiati nello scantinato di unprivato; Approfondisci 🔍

Avvisi per la Tari in un condominio: "Viola la privacy dei destinatari"

(ilrestodelcarlino.it)

Un fatto singolare si è verificato di recente all’interno di un palazzo di via Fiume 6. "Ci è stato segnalato e fotografato quanto segue – spiega Alavo Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna –. Circa ...

Avvisi per la Tari 2024: decine di scatoloni abbandonati in uno scantinato

(msn.com)

Ravenna, 31 ottobre 2024 – Un'interrogazione ‘question time’ riguardante centinaia di avvisi non recapitati per la Tari 2024, ammucchiati nello scantinato di un condominio privato. A presentarla al ...

Question time di Ancisi (LpRA): “Decine di scatoloni con avvisi per pagamento TARI, abbandonati nello scantinato di un condominio privato”

(ravennanotizie.it)

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha presentato un'Interrogazione question time, in merito a centinaia di avvisi non recapitati per la TARI ...

Perugia, arrivano 17mila avvisi per la Tari non pagata. C'è chi rischia le ganasce fiscali

(ilmessaggero.it)

Non è un caso che le lettere con gli avvisi ai morosi della tari stanno arrivando nei giorni in cui la giunta Ferdinandi, su input dell’assessora al Bilancio Alessandra Sartore, ha approvato un ...