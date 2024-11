bambini e un negoziante sono rimasti uccisi in un Attentato dinamitardo contro personale di polizia che stava proteggendo la campagna di vaccino anti-polio nel sud-ovest del Pakistan, secondo quanto riferito dall'ufficiale di grado superiore Abdul Fatah all'AFP. L'attacco è avvenuto al mercato principale della città di Mastung, nel Belucistan. Nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'esplosione, che avrebbe colpito un veicolo che trasportava personale responsabile della protezione della campagna anti-polio. Il Pakistan e il vicino Afghanistan sono gli unici paesi in cui la poliomielite rimane endemica e le squadre di vaccinazione sono spesso prese di mira dai militanti che conducono una campagna contro le forze di sicurezza. Quotidiano.net - Attentato contro centro vaccinazioni anti-polio in Pakistan: morti anche 5 bambini Leggi tutto su Quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – Sette persone, tra cui un agente di polizia, cinquee un negoziante sono rimasti uccisi in undinamitardopersonale di polizia che stava proteggendo la campagna di vaccinonel sud-ovest del, secondo quanto riferito dall'ufficiale di grado superiore Abdul Fatah all'AFP. L'attacco è avvenuto al mercato principale della città di Mastung, nel Belucistan. Nessun gruppo ha immediatamente rivendicato la responsabilità dell'esplosione, che avrebbe colpito un veicolo che trasportava personale responsabile della protezione della campagna. Ile il vicino Afghanistan sono gli unici paesi in cui lamielite rimane endemica e le squadre di vaccinazione sono spesso prese di mira dai militche conducono una campagnale forze di sicurezza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:anti-polio in Pakistan: morti anche 5 bambini; Gaza, 190mila bambini vaccinatila polio. Per Usa raggiunto 90% accordo su tregua e ostaggi - Manifestanti in silenzio a Tel Aviv con 27 bare; Falso allarme bomba all’aeroporto di Bruxelles; Legai vaccini obbligatori, Bassetti a valanga su Claudio Borghi: "Ignorante, è una follia"; Medioriente, Wafa: 'Almeno 6 civili morti a Gaza per raid israeliani'; Le notizie del 19 agosto sulla guerra Israele - Hamas; Approfondisci 🔍

Attentato contro centro vaccinazioni anti-polio in Pakistan: morti anche 5 bambini

(msn.com)

Sette vittime e diversi feriti nell’esplosione che ha colpito un veicolo che trasportava personale responsabile della protezione della campagna vaccinale ...

Pakistan, attentato contro campagna vaccinazione antipolio. Bomba esplode vicino a una scuola: 7 morti tra cui 5 bambini

(ilmessaggero.it)

Almeno 7 persone, tra cui 5 bambini e un agente di polizia, sono rimaste uccise e altre 17 sono i feriti in un'esplosione avvenuta nella provincia sud-occidentale del Belucistan, in Pakistan.

Terrorismo. Progettava un attentato contro una chiesa in centro a Bergamo. Arrestato pizzaiolo 22enne

(informazione.it)

La complessa attività d’indagine, coordinata dalla procura distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla direzione centrale della polizia di prevenzione/Ucigos e dalle Digos ...

Robert Fico: arrestato un nuovo presunto attentatore/ Aveva una pistola carica: illeso il premier slovacco

(ilsussidiario.net)

Il primo ministro slovacco Robert Fico qualche giorno fa è finito al centro di un secondo (per ora, è bene precisarlo, presunto) attentato ordito ... un feroce attacco contro l’opposizione ...