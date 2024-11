Alluvione a Valencia | ecco come una normale serata di traffico diventa un disastro in soli 50 minuti – Il video

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Cosa può succedere in un’ora? In unpubblicato sui social si vede l’effetto della goccia fredda che ha provocato le devastanti inondazioni nei giorni scorsi in Spagna. Il bilancio aggiornato questa mattina ha superato quota 200 vittime, proprio nella Comunitàna. Una cittadina, Lucia Seguii, su TikTok, mostra la sua via di casa ae quanto questa cambi nell’arco di pochi. Si vede cosa è successo la sera del 29 ottobre. Il filmato inizia alle 19.17, in quella che sembra unacon. Alle 19.30, mentre le auto sono in fila, arriva un’onda di acqua e fango. Alle 20 le auto sono trascinate via, scarseggia la luce, l’acqua arriva a sfiorare le prime finestre degli edifici. E in pratica l’avviso dell’allerta arriva quando è oramai troppo tardi.