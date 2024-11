italiani hanno una netta preferenza per Kamala Harris nei confronti di Donald Trump. Tra i due candidati alla Casa Bianca che si affronteranno il 5 novembre nelle elezioni presidenziali degli Usa, una percentuale schiacciante di italiani preferisce la candidata Democratica rispetto al leader dei Repubblicani. Si tratta di una preferenza che va oltre le linee di partito. Se infatti il sostegno a Harris è quasi unanime tra le file del Partito Democratico, anche nelle formazioni di destra e nei partiti più vicini a Donald Trump, come il Movimento 5 Stelle, il candidato Repubblicano rimane una preferenza largamente minoritaria. Gli italiani preferiscono Kamala Harris Un recente sondaggio di YouTrend ha chiesto agli italiani chi dei due candidati Alle elezioni presidenziali negli Usa voterebbero, se ne avessero la possibilità. Quifinanza.it - Alle elezioni Usa gli italiani voterebbero Harris, Trump solo al 22% Leggi tutto su Quifinanza.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quifinanza.it: Un sondaggio ha mostrato che glihanno una netta preferenza per Kamalanei confronti di Donald. Tra i due candidati alla Casa Bianca che si affronteranno il 5 novembre nellepresidenziali degli Usa, una percentuale schiacciante dipreferisce la candidata Democratica rispetto al leader dei Repubblicani. Si tratta di una preferenza che va oltre le linee di partito. Se infatti il sostegno aè quasi unanime tra le file del Partito Democratico, anche nelle formazioni di destra e nei partiti più vicini a Donald, come il Movimento 5 Stelle, il candidato Repubblicano rimane una preferenza largamente minoritaria. Glipreferiscono KamalaUn recente sondaggio di YouTrend ha chiesto aglichi dei due candidatipresidenziali negli Usa, se ne avessero la possibilità.

