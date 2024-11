Terme Euganee, rinomate per le loro proprietà curative, si assiste a un’importante iniziativa che mira a facilitare l’accesso alle cure termali a un pubblico più ampio. Questo progetto, lanciato dal Centro Studi termali Veneto Pietro d’Abano in collaborazione con Federalberghi Terme Abano Montegrotto, prevede una tariffa unica per i cicli di fangoterapia e inalazioni, coinvolgendo ben 25 strutture della zona, da hotel a cinque stelle a quelli più modesti. Questa mossa rappresenta un evidente passo avanti verso la creazione di una politica comune di prezzi per i trattamenti, segnalando un impegno collettivo per il benessere degli utenti. Gaeta.it - Abano Terme: una nuova iniziativa rende le cure termali più accessibili e convenienti per tutti Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter NelleEuganee, rinomate per le loro proprietà curative, si assiste a un’importanteche mira a facilitare l’accesso allea un pubblico più ampio. Questo progetto, lanciato dal Centro StudiVeneto Pietro d’in collaborazione con FederalberghiMontegrotto, prevede una tariffa unica per i cicli di fangoterapia e inalazioni, coinvolgendo ben 25 strutture della zona, da hotel a cinque stelle a quelli più modesti. Questa mossa rappresenta un evidente passo avanti verso la creazione di una politica comune di prezzi per i trattamenti, segnalando un impegno collettivo per il benessere degli utenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: unarende le cure termali più accessibili e convenienti per tutti; AlleEuganee scatta la tariffa unica per fanghi e inalazioni; Unaescape room temporanea al Museo: l'; Debutta la tariffa unica per le cure termali: un'innovativa nel bacino euganeo; In Veneto il nuovo festival su rigenerazione, arte e benessere. Nelle storicheeuganee; Gioca con il Cuore: un torneo di calcio per l’inclusione e la solidarietà nel padovano; Approfondisci 🔍

Cure termali, tariffa unica in 25 hotel (da due a cinque stelle) per i fanghi e le inalazioni in regime privato. Quanto costa e come funziona

(ilgazzettino.it)

ABANO TERME (PADOVA) - Una tariffa unica per i cicli di cure fangoterapiche o di inalazioni in regime privato. L'iniziativa, prima e unica nel suo genere e che ha già ...

Ponte di Ognissanti alle Terme, previste 50 mila presenze

(mattinopadova.gelocal.it)

Positivo il bilancio degli albergatori per questo lungo fine settimana: «Numerosi hotel superano il 90% di clienti e in tanti sono già sold out» ...

Hotel del centro di Abano in vendita a 6 milioni: si allunga l’elenco delle strutture, ecco quali sono

(mattinopadova.gelocal.it)

Abano Terme, da qualche giorno il complesso è comparso su un sito immobiliare. Massimo riserbo sul nome ...

Una nuova escape room temporanea al Museo: l'iniziativa

(padovaoggi.it)

La storia narra che un discendente di Tiberio Giulio Cesare Augusto diretto abbia nascosto all'interno del museo un importante segreto del suo illustre antenato, collegato alle terre termali euganee e ...